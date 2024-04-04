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Yunuslar Şampiyonluk şampanyası patlattı

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Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol Takımı, havuz başında Simon Aykut tarafından düzenlenenşampiyonluk yemeğinde buluşurken gecede, şampiyonluk şampanyası da patlatıldı
Yunuslar Şampiyonluk şampanyası patlattı

Ersin ORKOZ

Basketbol Büyük Erkekler Ligi öncesinde düzenlenen 90. Yıl İskele Kupası ve 1. Ertan Azer Kupasını kazanan İskele’nin basketbol takımı Caesar Larnaka Gençler Birliği şampiyonluklarını isim sponsoru Caesar Resort Direktörü Simon Aykut’un verdiği yemek ile havuz başında kutladı.

İskele’de Caesar Resort’ta havuz başında düzenlenen yemeğe Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Metin Menteş, Basketbol Şubesi sorumlusu ve Yönetim Kurulu üyesi Erkut Yılmabaşar takım koçları Hasan Kasap, Dmitry Paliaschuk ile Basketbol A takımı oyuncuları katıldı.

 

Simon Aykut: Basketbol Takımımız bütün İskeleyi gururlandırdı

Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol takımına iki yıldır isim sponsoru olan Caesar Projects Direktörü Simon Aykut, Basketbol takımının sezon öncesi kupaları alarak bütün İskeleyi gururlandırdığını belirterek alt yapılar ve de gençlere verilen önemden dolayı da kulüp yönetimine teşekkür etti. Simon Aykut konuşmasında spora ve gençlere her zaman katkı yapmaya devam edeceklerini de söyledi.

 

Yılmabaşar: Basketbolda en çok kategoriye katılan kulübüz

Larnaka Gençler Birliği Yönetim kurulu üyesi ve Basketbol şubesi sorumlusu Erkut Yılmabaşar Caesar Projects’in iki yıldır basketbolda isim sponsorluğu ile 2 sezondur hem kadınlarda hem de erkeklerde en çok kategoriye katılan kulüp olduklarını belirtti. Yılmabaşar bugün İskele’de yüzlerce genç Gençler Birliği’nin alt yapılarında profesyonel koçlar vasıtası ile spor yapmakta olduğunu belirterek Gençler Birliği Spor Kulübü’nün ve gençlerin yanında olan Ceasar Projects direktörlerine teşekkür etti.

 

Menteş: Gençler Birliği 500 Lisanslı sporcuya ulaştı

Larnaka Gençler Birliği Kulüp Başkanı Metin Menteş şampiyonluk yemeğinde yaptığı konuşmada Gençler Birliği’nin 4 olimpik branşta, Futbol, Basketbol, Yüzme ve Badminton’da tüm alt yapıları ile birlikte beş yüz civarında gence spor yapma imkânı sağladığını belirterek, sponsorların katkılarının çok önemli olduğunu belirtti. Son iki yıldır Caesar Projects’in basketbol takımın isim sponsoru olması ile İskele’de yüzlerce gence spor yapma imkânı sağladığını belirten Menteş Gençler Birliği’nin 90. Yaşını kutladığını söyledi. Başkan Metin Menteş 90. Yılda basketbol branşında sezon öncesi iki kupayı İskele’ye kazandıran takıma ve teknik kadroya teşekkür etti. İskele’de Caesar Resort’ta havuz başında düzenlenen şampiyonluk yemeği sonrasında sporcular ile birlikte anı fotoğrafı çekilirken şampiyonluk şampanyası da patlatıldı.

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