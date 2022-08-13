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Zaimağaoğlu AKM'yi ziyaret etti

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren ve 20 Temmuz 1984’te açılan Atatürk Kültür Merkezi’ne bakım ve restorasyon çalışması yapılıyor. Konuyla ilgili olarak Kültür Dairesi
Zaimağaoğlu AKM'yi ziyaret etti

Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Atatürk Kültür Merkezi’nin Mimarı Burhan Atun’u davet ederek görüştü ve Atatürk Kültür Merkezi’nde birlikte incelemelerde bulundu.

 

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren ve 20 Temmuz 1984’te açılan Atatürk Kültür Merkezi’ne bakım ve restorasyon çalışması yapılıyor. Konuyla ilgili olarak Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Atatürk Kültür Merkezi’nin Mimarı Burhan Atun’u davet ederek görüştü ve Atatürk Kültür Merkezi’nde birlikte incelemelerde bulundu.

Şirin Zaimağaoğlu

Konuyla ilgili olarak Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Şirin Zaimağaoğlu, kültür merkezlerinin ülkelerin kültüre ve sanata verdikleri önemi gösteren, devletlerin itibarını yücelten, sanatsal ve anıtsal mekanlar olduğu vizyonuyla Kültür Dairesi olarak, Atatürk Kültür Merkezi’ne bakım ve restorasyon çalışması yapmak istediklerini bildirdi.

Zaimağaoğlu, düşün ve sanat ürünlerinin korunması ve eserlerin yaratıcısına saygı duyulması noktasında, binaların da mimarların yaratıları olduğu bilinciyle AKM’nin tadilatı hakkındaki görüş ve önerilerine başvumak, restorasyon projesini birlikte oluşturmak amacıyla, AKM’nin Mimarı Burhan Atun’u Kültür Dairesi’ne ve AKM’ye davet ettiklerini kaydetti. Zaimağaoğlu, inşasına 19 Mayıs 1981 yılında başlanan ve 20 Temmuz 1984 tarihinde hizmete açılan Atatürk Kültür Merkezi’nin, yakın geçmişe kadar KKTC’nin tek kültür merkezi ve halen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti uhdesindeki tek kültür merkezi olduğunu hatırlattı. Cumhuriyet’in kuruluşunun hemen ardından açılan ve özgün mimarisiyle ülke insanına, sanata ve sanatçılara 38 yıldır hizmet vermekte olan AKM’nin binasının korunarak geleceğe taşınmasını hedeflediklerini ifade eden Zaimağaoğlu, bu amaçla mali kaynağa ihtiyaç duyulduğunu da seslendirerek devletin tüm kurumlarının iş birliği ile bu kaynağı yaratacaklarına inanç belirtti.  

Burhan Atun

Mimar Burhan Atun, AKM’de yaptığı incelemede gözlemlediği aksaklık ve eksiklikleri yerinde tespit ederek Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile paylaştı. Zaman içerisinde farklı yönetimler tarafından yapılan yanlış uygulamalarla binanın görsel değerlerine zarar verildiğini ifade eden Atun, Atatürk Kültür Merkezi’nin sergilediği kültürel etkinlikler kadar bu etkinliklere ev sahipliği yapan binası ile de Kıbrıs Türk toplumunun kendini yansıttığı en önemli ayna ve vitrin olduğuna vurgu yaparak bu konuda hassasiyet gösteren Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na teşekkür etti.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi binasının, var olma savaşı veren ve ileriye doğru adım atmanın ancak kültür sanatla mümkün olabileceğine inanmış küçücük bir toplumun, anavatanının desteği ile verdiği başarılı bir sınav olduğuna dikkat çekti. Atun, yapılan eserlerin birkaç kişi tarafından beğenilmesinin yeterli olmadığını, herkes tarafından beğenilmesi gerektiğini vurgulayarak evrensel değerlerle yapılan eserlerin herkes tarafından beğenildiğini ve takdir edildiğini belirtti. Atun, Atatürk Kültür Merkezi binasını evrensel değerler ışığında tasarlarken izlediği tasarım ilkelerinin başında, binanın, çevrenin bir parçası ve devamı olduğu ilkesinin geldiğini ve bu amaçla da binayı oluşturan tüm malzemenin doğal olma özelliğini taşıdığını bildirdi. Binaların insanları eğiterek bir üst düşünceye yönelttiğini, ruhu yücelttiğini ifade eden Atun, Atatürk Kültür Merkezi’ni binaya girildiğinde kültür merkezi olduğunu hissettirmeyi hedefleyerek tasarladığını ve ülkemizin zengin bir ülke olmadığının bilinciyle her sene bakım gerektirmeyecek brüt beton kullandığını belirtti. Ancak zaman içerisinde bakım gerektiren binanın halkın ve devletin malı olduğunu vurgulayan Atun, yaparken bozmamak gerektiğini ifade etti ve Zaimağaoğlu'na yapılması gerekenler hakkında yazılı bir rapor sunacağını bildirdi.

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