  • BIST 8878.9
  • Altın 2239.55
  • Dolar 32.3367
  • Euro 35.1126
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Zanlı Cemal Önel için süreç işliyor...İadesi kabul edildi

» »
Girne'ye bağlı Çatalköydeki evine gitmek üzereyken hain bir pusuya düşürülerek hayattan koparılan Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın katledilmesi ile ilgili kara kutu olarak bilinen zanlı Cemil Önalın cep telefonuna el kondu
Zanlı Cemal Önel için süreç işliyor...İadesi kabul edildi

Girne'ye bağlı Çatalköy'deki evine gitmek üzereyken hain bir pusuya düşürülerek hayattan koparılan Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şöförü Murat Demirtaş'ın katledilmesi ile ilgili kara kutu olarak bilinen zanlı Cemil Önal'ın cep telefonuna el konuldu. 

Falyalı suikastinin ‘kara kutusu’ olan Cemil Önal’ın telefonuna Hollanda’da el konuldu. İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, telefonun da iade edilmesini istedi.

Suikasta ilişkin dava İstanbul Çağlayan 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Cemil Önal'ın Türkiye'ye iyadesi için süreç devam ediyor. 

 

İADESİ KABUL EDİLDİ... İKİ KEZ TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME 

Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında soruşturma emri olduğunu bilmesine rağmen kaçan ve Kırmızı Bülten ile aranan Cemil Önal, 7 Aralık 2023’te Hollanda’da yakalandı. Türkiye'ye İadesi kabul edilen yakalandığı sırada üzerinde bulunan Önal’ın kullandığı cep telefona da Hollanda’da el konuldu. İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, “İki kez tasarlayarak adam öldürme” suçundan yargıladığı Önal’ın kullandığı telefonun da iade edilmesini istedi.


"TALEPLERİNE İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARINA İLETİLMİŞTİR"

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, “Cemil Önal’ın Hollanda’dan ülkemize iadesi amacıyla İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 14.12.2023 tarihli iade talepnamesi ve ekleri, İngilizce tercümeleriyle birlikte gereğini teminen 19.12.2023 tarihli yazımızla İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metrekareye 40 kilogram… İşte an çok yağış alan bölgeler19 Mart 2024 Salı 11:58
  • Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 29 Mart19 Mart 2024 Salı 11:49
  • Doğum ve ölümlerin kaydında alınan harçlar enflasyon oranında artırıldı19 Mart 2024 Salı 11:39
  • KTÖS V. Satranç Şöleni gerçekleştirildi19 Mart 2024 Salı 11:29
  • Sanayi ışıklarındaki kaza trafiği felç etti19 Mart 2024 Salı 10:47
  • Bakanlar Kurulu kararıyla 3 kişi ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi!19 Mart 2024 Salı 08:38
  • Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel, ‘Sahte diploma’ soruşturması çerçevesinde mahkemeye çıkarılacak19 Mart 2024 Salı 08:31
  • Bakanlar Kurulu, 84 kişiye taşınmaz mal izni verdi19 Mart 2024 Salı 08:27
  • Meteorolojiden fırtınamsı rüzgar uyarısı18 Mart 2024 Pazartesi 17:15
  • İlkan Varol, polise intikal eden konuların Ombudsman’ın yetkisinde olmadığını belirtti18 Mart 2024 Pazartesi 16:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti