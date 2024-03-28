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Zaroğlu: Basının Susturulması Demokrasiye Vurulmuş Ağır Bir Darbedir

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Milletin Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, son günlerde halkı yakından ilgilendiren bazı yolsuzlukları gündeme getiren bir gazetecinin tutuklanmasıyla ilgili olarak kamuoyunu endişeyle takip ettiklerini belirtti.
Zaroğlu: Basının Susturulması Demokrasiye Vurulmuş Ağır Bir Darbedir

Milletin Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, son günlerde halkı yakından ilgilendiren bazı yolsuzlukları gündeme getiren bir gazetecinin tutuklanmasıyla ilgili olarak kamuoyunu endişeyle takip ettiklerini belirtti. Zaroğlu, yaptığı açıklamada, Emniyet güçlerine intikal etmiş, yargı yolu açık olan bir konuda olumlu ya da olumsuz bir beyanda bulunmanın doğru olmadığını vurgularken, basın özgürlüğünün sadece bir gazetecinin kendini ifade edebilme özgürlüğü olmadığını, aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğü olduğunu dile getirdi.

Zaroğlu, "Halkın gözü kulağı ve sesi olma anlamında çağdaş demokrasinin güvencesi ve temel kaynağı olan basının susturulmaya çalışılması da demokrasiye vurulmuş ağır bir darbedir" ifadelerini kullandı. Eğer Serdinç Maypa'nın suç unsuru teşkil eden bir durumu varsa, yasalar çerçevesinde karşılık bulması gerektiğini belirten Zaroğlu, konunun şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ve konuyu yakından takip edeceklerini ifade etti.

Serdinç Maypa'nın tutuklanmasıyla ilgili gelişmelerin kamuoyunda yarattığı endişeleri dile getiren Milletin Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, basının susturulmaya çalışılmasının demokrasiye vurulmuş ağır bir darbe olduğunu vurguladı ve sürecin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

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