“Zehir” 26 Haziran’da BRT’de gösterilecek

KKTC Başbakanlık ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla hazırlanan “Zehir”filminin gala gösterimi 22 Haziran Salı akşamı yapılacak.

Film 26 Haziran’da saat 20.00’de de BRT’de gösterilecek. Lefkoşa The Paradise Park’ta yer alacak gala saat 21.00’de başlayacak.

Başbakanlık, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre komisyonun himayesinde sosyal sorumluluk projesinde Mayıs ayı itibari ile çekimlerine başlanılan ve 26 Haziran’da BRT ‘de daha sonra Dijital Platformlarda yayınlanmak üzere Yapım ve Yönetmenliğini Ömer Evre’nin yaptığı “Zehir” isimli film için maddi ve manevi tüm hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldi.

Açıklamada, amaçlarının uyuşturucu bağımlılığı konusunda toplumu bilinçlendirmek, toplumun farkındalığını arttırmak ve temel önleyici çalışmaları başlatmak olduğu da kaydedildi.