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Zeki Çeler: Kamudaki bürokratik engelleri kaldıracağız

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TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Sanayi Odası'na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı konuşmasında, "Kamudaki bürokratik engelleri kaldıracağız" dedi.
Zeki Çeler: Kamudaki bürokratik engelleri kaldıracağız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret etti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeler’e başkan seçildikten sonra yaptığı  ilk ziyarette Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Mali Sekreter Evrim Hıncal, Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı ve Ticaret, Yerel Sanayi ve Üretim Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Güner Ersen eşlik etti.

Çeler ziyarette yaptığı konuşmada,  KTSO’nun ülkenin vazgeçilmez kurumlarından biri olduğunu kaydetti. Girdikleri yeni dönemde yerel sermaye ve yerel iş gücü politikalarına verdikleri önemi  yapacakları projelerle göstereceklerini kaydeden Çeler, üretimin önemine işaret etti.

 

“KIBRIS TÜRK TOPLUMU BU YAŞANANLARI ASLA HAK ETMİYOR”

Ülkenin bugün içinde bulunduğu durumda kötü giden tek şeyin ekonomi olmadığını, sağlıktan eğitime birçok alanda tükenmişlik yaşandığını savunan Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun bu yaşananları asla hak etmediğini kaydetti.

Çeler, “Bunların üstesinden gelebilecek yapıyı oluşturmanın zorluğunu düşündükçe heyecanımız artıyor. Bu yapılanmaya da üretimden başlamak zorundayız. Dışa karşı daha güçlü bir yapı oluşturduktan sonra da bu daha da kolay olacaktır. Kıbrıs sorunu çözülmeden hiçbir şeyin çözülmeyeceğini düşündürdüler bize yıllarca. Ancak biliyoruz ki; şu anki durum içinde bir anlaşma söz konusu olsa yok olacağız” dedi.

 

“KAMUDAKİ BÜROKRATİK ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ”

Kamunun hantal yapısı ve yaşanan bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik Bakanlık döneminde online işlemlere geçişi sağladıklarını anımsatan Çeler, bunun gibi tüm alanlarda da bürokratik engellerin ortadan kaldırılması ve kamunun verimli hizmet verebilmesinin öncelikleri olacağını vurguladı.

 

KAMACIOĞLU: TDP ÜLKE SİYASETİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PARTİMİZ

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da TDP’nin ülke için çok önemli bir siyasi parti olduğunu söyleyerek, Çeler’i başkanlığı için bir kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kamacıoğlu, “ İnşallah TDP eskisinden de daha iyi günlerine dönecek ve siyasetteki yerini güçlü şekilde alacaktır” diye konuştu.

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