Zeki Çeler: KTTO’nun tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, beraberindeki heyetle, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti, ekonomideki sorunları görüştü ve birlikte mücadele kararlılığını vurguladı.

ÇELER: AHLAKİ VE KÜLTÜREL YOZLAŞMA, EKONOMİ GÜNDEMİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR, ÇALIŞMALARI ENGELLİYOR, BU KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR

Görüşmede Çeler’e, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Ticaret, Sanayi ve Yerel Üretimden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Güner Ersen, Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK Üyesi Hasan Umur ve TDP Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu Ekonomi Komitesi Üyesi Mehmet Manavoğlu eşlik etti.

Görüşmede ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP’de 25 Şubat’ta yapılan kurultay sonrası yeni bir döneme girildiğini hatırlattı, bunun yanı sıra sosyal demokrat geleneğinin de devam ettirildiğini ve ülke gerçekleri ışığında yeni politikalar belirlediklerini kaydetti.

Çeler, “Emeğin vazgeçilmez bir parçası olan sermaye ile birlikte bir mücadele yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ülkedeki ahlaki ve kültürel yozlaşma, ekonomi gündeminin bile üzerine çıkması kabul edilebilir değildir. Ekonomiyi düzeltmek için plan program yapıp, çalışmalar hazırlarken, ülkenin bu konularla anılmasının, bu çalışmaları engellemesine izin vermemeliyiz” dedi.



“KTTO’NUN TECRÜBELERİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ”

Hükümet edenlerin liyakat değil partizanlığa önem vermelerinden dolayı ekonomik anlamda çalışmaların bir yerde sürekli tıkandığına ve sürdürülebilirlik sağlanamadığına dikkat çeken Çeler, KTTO’nun bilimsel çalışmaları olduğunu, “Muhalefet değil hükümet olmaya aday olduk” hedefleri doğrultusunda da KTTO’nun bu çalışmalarından ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Çeler, “Tüm ambargolara, engelleme veya baskılara rağmen; açılacak yol Türkiye üzerinden ise Türkiye ile ilişkileri düzeltme yolunda atılacak adımları konuşmaya geldik” dedi.

KTTO: “YÜZSÜZLER AFFI”NA KARŞIYIZ, GÜNÜNDE ÖDEME YAPAN İŞ İNSANLARI CEZALANDIRILIYOR"

Çeler’den sonra sözü alan KTTO Başkanı Turgay Deniz, öncelikle Çeler’in Başkanlığını ve yeni yönetimi kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Ülkenin durumunun ortada olduğunu, sahte diplomalar ve yolsuzluklar gibi tasvip etmedikleri olayların yaşandığını kaydeden Deniz, yapılması gereken ilk şeyin caydırıcı cezalar getirilmesi olduğunu belirtti.

Deniz, “Kaçak işçi, kaçak öğrenci sorunu da çok önemli bir sorun. Biz bunların önüne geçilmesini istiyoruz. Kesinlikle af çıkarılmasına da karşıyız, alışkanlık haline gelmesini istemiyoruz. Biz KTTO olarak Çalışma Bakanlığı’nın Sosyal Sigortalar affına da karşı çıkıyoruz. Biz buna ‘Yüzsüzler Affı’ diyoruz. Çünkü gününde ödeme yapan iş insanları cezalandırılıyor” dedi, göreve gelmeleri durumunda TDP’den bu konularla ilgili düzenleme talep etti.