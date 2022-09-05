  • BIST 3.319,81
  • Altın 1005.081
  • Dolar 18.2089
  • Euro 18.1109
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Zelenski: Bayrağımız tekrar Kırım’da dalgalanacak

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna bayrağının tekrar Kırım’da dalgalanacağını, ordunun, istihbaratın ve özel kuvvetlerin bu yönde adımlar attığını söyledi.
Zelenski: Bayrağımız tekrar Kırım’da dalgalanacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmasında 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’a ilişkin açıklamalarda bulunan Zelenski, “Ukrayna bayrağının ve özgür yaşamın tekrar Kırım'a döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı, insanlarımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, istihbaratımız, özel kuvvetlerimiz bunun için şimdiden gerekli adımları atıyor. Bu adımlar duyulabilir. Herkes işgalcilerin Kırım'dan kaçmaya başladığını görebiliyor. Bu onlar için en doğru seçim. Kırım'a, Kırım'daki halkımıza özgürlüklerini iade edeceğiz, Kırım'ı kesinlikle Avrupa'nın en iyi, en rahat yerlerinden biri haline getireceğiz. Kırım bunu hak ediyor” dedi.

“İYİ RAPORLAR GELİYOR”

Ordu komutanlarıyla görüştüğünü söyleyen Zelenski, kendisine verilen raporların iyi olduğunu belirterek, “Pazar günü Genelkurmay Başkanı ile bir toplantı yaptım. Pazar günü olmasına rağmen savaş sırasında tatil günü yoktur. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, harekat bölgeleri komutanları ve istihbarat şefi raporlar verdi. Bunlar iyi raporlardı” ifadelerini kullandı. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü oyuncu Jane Fonda kansere yakalandı03 Eylül 2022 Cumartesi 10:52
  • Gazprom, Kuzey Akım boru hattından gaz akışını tamamen durdurdu03 Eylül 2022 Cumartesi 10:28
  • Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem03 Eylül 2022 Cumartesi 09:39
  • İspanya, Türkiye'yi kınadı02 Eylül 2022 Cuma 12:25
  • Macron Türiye'nin ‘DİPLOMASİ’ başarısından rahatsız02 Eylül 2022 Cuma 09:31
  • Almanya'da tasarruf tedbirleri: Gece ışıklandırmaları kapatıldı02 Eylül 2022 Cuma 09:13
  • Bugün Dünya Barış Günü...01 Eylül 2022 Perşembe 13:15
  • Yunanistan şikayet etti, NATO '30 Ağustos' paylaşımını sildi01 Eylül 2022 Perşembe 10:52
  • Almanya'da yıllık enflasyon tekrar yükselişte31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:27
  • Rusya: Ukrayna'nın güneydeki saldırı girişimi başarısız sonuçlandı30 Ağustos 2022 Salı 10:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti