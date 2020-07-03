  • BIST 117.143
  • Altın 391,264
  • Dolar 6,8482
  • Euro 7,6963
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Zimmetine para geçirmekten tutuklandı!

» »
Gelir ve Vergi Dairesi çalışanı 43 yaşındaki kadın zimmet,ne para geçirmekten tutuklandı
Zimmetine para geçirmekten tutuklandı!

Gelir ve Vergi Dairesi çalışanı 43 yaşındaki kadın Ö.B. tutuklandı

01.03.2020-19.06.2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, Gelir ve Vergi Dairesinde çalışmakta olan Ö.B.(K-43)’nin sürüş ehliyeti yenilemek için vatandaşlardan tahsil etmiş olduğu toplam 155.125 TL nakit parayı dairenin gelirler kalemine yatırmayıp zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahsil ettiği parayı,zimmetine geçirdi03 Temmuz 2020 Cuma 10:40
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm03 Temmuz 2020 Cuma 10:34
  • Yeniboğaziçi “Çocuk Sanat Atölyesi" Etkinlikleri Başladı03 Temmuz 2020 Cuma 10:01
  • KTTB'nın Ülkeye Karantinasız Girişlerle İlgili Ara Emri Başvurusunun Duruşması 6 Temmuz'da03 Temmuz 2020 Cuma 09:58
  • Atakan: “Karı-koca arasında bile sorunlar var”03 Temmuz 2020 Cuma 09:51
  • Nöbetçi Eczaneler ( 3 Temmuz 2020 )03 Temmuz 2020 Cuma 09:44
  • Amcaoğlu: Pandemi hastanesi için süratle çalışıyoruz03 Temmuz 2020 Cuma 09:42
  • Amcaoğlu: Pandemi hastanesi için süratle çalışıyoruz03 Temmuz 2020 Cuma 09:42
  • KTOEÖS Genel Kurulu Yarın03 Temmuz 2020 Cuma 09:41
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 3 Temmuz 2020 Cuma03 Temmuz 2020 Cuma 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti