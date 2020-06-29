Ziraat Mühendisleri Odası'nın Genel Kurul toplantısı bugün

Ziraat Mühendisleri Odası, 46. Olağan Genel Kurulu’nu bugün saat 10.00’da KTMMOB Salonunda gerçekleşiyor.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un konuşma yapacağı 46. Olağan Genel Kurul’da Erkut Uluçam tek başkan aday olarak yer alıyor.
Ziraat Mühendisleri Odası, 46. Olağan Genel Kurulu’nu bugün saat 10.00’da KTMMOB Salonunda gerçekleşiyor.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un konuşma yapacağı 46. Olağan Genel Kurul’da Erkut Uluçam tek başkan aday olarak yer alıyor.
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