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Ziya Öztürkler: İtibarımı halktan, terbiyemi ailemden aldım, Doğuş Derya'dan değil!

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UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, bir üniversiteden “rüşvet” aldığına dair iddiaların gündeme getirilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ziya Öztürkler: İtibarımı halktan, terbiyemi ailemden aldım, Doğuş Derya'dan değil!

Eski Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Daire Müdürü, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ziya Öztürkler’in, Ada Kent Üniversitesi’nde tıp fakültesinin açılabilmesi için “rüşvet” aldığına dair ortaya atılan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Birincisi ilgili izni benim verme yetkim yok. İkincisi bu şikayet üzerine ben aradığımda milletvekiliydim ve paşa paşa gidip polise ifade verdim” ifadesini kullanan Ziya Öztürkler, her şeyin araştırılması için bizzat talep ettiğini ve polisin tüm ayrıntılarıyla konuyu soruşturduğunu söyledi.

 

Ziya Öztürkler’in açıklaması şöyle:

 

“Keşke Doğuş Hanım sorsaydı....

 

Birincisi ilgili izni benim verme yetkim yok. İkincisi bu şikayet üzerine ben aradığımda milletvekiliydim ve paşa paşa gidip polise ifade verdim. Bizzat her şeyin araştırılması da talep ettim. Polis kurumumuzda tüm ayrıntılarıyla konuyu soruşturmuştur.

 

Yedi yıl boyunca onurumla görev yaptım. Tüm üniversitelerden de açıklama bekliyorum. Hangi rektör veya mütevelli heyeti başkanıyla bir kirli pazarlığım varsa açıklasınlar. Sadece ülkeme hizmet ettim. Alnım açık kendi kişisel menfaatim için tek bir kuruşum yok. Halka açık bir restaurantta ilgili kişi kendi yazmış olduğu kitaplarını bana verirken gayet doğal çekilen görüntüler üzerinden birtakım mesnetsiz iddialar ortaya attılar. Bu iddiaları ortaya atanlar ise üniversiteyı soyan kişiler olmuştur.

 

Hesaplarım ortada, mal varlığım ortada, herşeyim açık, hesap veremeyeceğim hiç bir şey yok. Polis teşkilatına da her türlü açıklamayı yaptım, ilgili teşkilatta her türlü soruşturmayı yaptı. Vekil kimliğime de sığınmadım.

 

Doğuş Hanıma gelince Sen daha Ziya Öztürkler'i tanımadın, geçmişimi belli ki kim olduğumu da bilmiyorsun. Araştırıp öğren bir vekil olarak araştırmadan sormadan bu kadar basit mi meclis kürsüsünden konuşmak? Yazık sana....

 

Yök heyetinin burda olduğu, komite başkanlığını yaptığım bu dönemde birtakım çevrelerin benimle ilgili gündem oluşturmaya çalışmaları da çok ilginç değil mi?

Acaba çekinceleri ne bilemedim?

 

Benimle uğraşanlara açık açık söylüyorum. Veremeyeceğim hesap yoktur. Ben itibarımı halktan, Ahlaki terbiyemi ailemden ve öğretmenlerinden aldım, Doğuş Derya'dan değil....”

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