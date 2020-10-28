Zorlu Töre'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlarken Atatürk’ün Cumhuriyet en büyük eserimizdir ifadesi Kıbrıs Türk halkına da daima ışık tutacaktır. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk “Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla yola çıkmış düşmanları Anadolu topraklarından çıkarmıştır.
Atatürk “Ne mutlu Türküm” diyen herkese ebediyen rehber olacaktır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
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