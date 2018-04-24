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1 haftada toplam 7,828 araç sürücüsü kontrol edildi

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1 haftada toplam 7,828 araç sürücüsü kontrol edildi
1 haftada toplam 7,828 araç sürücüsü kontrol edildi


16 - 22 Nisan 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7828 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.
 
Kontrol edilen araç sürücülerinin 1068’i ile ilgili ileri işleme gidilmiştir. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 333’ü süratli araç kullanmak, 8’i tehlikeli sürüş yapmak, 35’i dikkatsiz sürüş yapmak, 83’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 39’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 38’i alkollü araç kullanmak, 148’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak, 41’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 16’sı muayenesiz araç kullanmak, 46’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 18’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 255’i diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. 

    
 

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