  • BIST 1.411,750
  • Altın 530,38
  • Dolar 9,1450
  • Euro 10,5900
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

1 Ölü, 97 Yeni Vaka!

» »
1 Ölü, 97 Yeni Vaka!
1 Ölü, 97 Yeni Vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.183 olup, 78’i yerel 97 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 66 kişi taburcu edilmiştir.

3 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 78 kişi ise yerel vakadır.

25 kişi Lefkoşa, 24 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 10 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

14 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.183

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 78

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 66

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.191.868

Toplam Vaka Sayısı: 20.671

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.596

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 993

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 952

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2562

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 502

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 670

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6645

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 66.622

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Gebelerde geçen yıla göre Covid-19’dan daha fazla ölüm var’14 Ekim 2021 Perşembe 12:34
  • Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’da önemli gelişme14 Ekim 2021 Perşembe 12:16
  • Dünya Sağlık Örgütü, coronanın kökeni için yeni ekip kurdu14 Ekim 2021 Perşembe 12:02
  • Pandemiden nasıl kurtulabiliriz?14 Ekim 2021 Perşembe 11:45
  • Mantar yemek depresyon riskini azaltıyor14 Ekim 2021 Perşembe 11:16
  • LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen, el yıkama alışkanlığının önemine vurgu yaptı13 Ekim 2021 Çarşamba 14:29
  • Covid-19’la ikinci kışa doğru: Dünyada son durum ne?13 Ekim 2021 Çarşamba 12:45
  • Hastalıklardan Koruyan 10 Besin !12 Ekim 2021 Salı 23:00
  • Dikkat! Bu belirtiler okul fobisini işaret ediyor12 Ekim 2021 Salı 22:45
  • Öksürüğünüzün Nedeni Alerji Veya Astım Olabilir12 Ekim 2021 Salı 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti