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1 saat arayla 2 kaza birden: 2 genç yaralandı

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1 saat arayla 2 kaza birden: 2 genç yaralandı
Aydınköy’de ve Gazimağusa’da bu öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hafif yaralandı.

Aydınköy’de ve Gazimağusa’da bu öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hafif yaralandı.

Aydınköy’deki kazada, Sağlık Bakanlığı’na ait minibüsle salon araç çarpıştı. Gazimağusa’daki kazada taksi şoförü “U” dönüşü yaparken bir aracın önünü tıkadı. Taksiyle çarpışan araç savruldu ve Ziraat Bankası’na ait garaj duvarına vurdu.

Aydınköy’deki kazada hafif yaralanan Ali Kunduracı (E-24) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, Gazimağusa’daki kazada hafif yaralanan Fatma Yakuş (K-23) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

24 YAŞINDAKİ ALİ KUNDURACI HAFİF YARALANDI

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Aydınköy’deki kaza bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Erdal Arslan (E-45) yönetimindeki GY 825 plakalı salon araçla Lefke’ye seyrettiği sırada, Çakısdes Restoran önlerinde sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun sağına geçti.

Araç, Akın Apaydınlı (E-48) yönetimindeki Sağlık Bakanlığı’na ait RHA 4073 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüs şoförünün de yolun solunu muhafaza etmediği açıklandı.

Kazada, GY 825 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Kunduracı (E-24) hafif yaralandı.  Kunduracı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

“U” DÖNÜŞÜ YAPAN TAKSİ ŞOFÖRÜ ARACIN ÖNÜNÜ TIKADI

Öte yandan Gazimağusa’daki kaza bugün saat 12.00 sıralarında oldu.

Özkan Gözütok (E-30) İsmet İnönü Bulvarı’nda, yolun solunda park halinde duran TGH 625 plakalı taksisiyle U dönüşü yaparken cadde üzerinde seyreden Fatma Yakuş (K-23) yönetimindeki MU 786 Z plakalı aracın önünü tıkandı.

MU 786 Z plakalı araç çarpmanın etkisiyle savruldu ve Ziraat Bankası’na ait garaj duvarına vurdu.

Kazada hafif yaralanan Fatma Yakuş, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

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