10 Kiloluk tüp gaz 89 TL oldu. Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LPG Üretim Pazarlama Kooperatif Ltd Müdürü Nevzat Nevzat BRT’ye yaptığı açıklamada, 10 kiloluk tüp gazın 89 TL’den satılmaya başlandığını belirtti.

Dünya piyasalarındaki dövizin yükselmesiyle TL’de değer kaybı yaşandığını ifade eden Nevzat Nevzat, LPG’ye dünya piyasalarından zam geldiğini bundan dolayı bu artışın yapıldığını dile getirdi ve “hem döviz hem de LPG’nin dünya piyasalarındaki artışından dolayı tüp gazın fiyatında ciddi artış oldu” dedi.

Binboğa Kooperatifçilik bilinci ile hareket ederek maliyetleri en az seviyede tutarak 89 TL’den satmaya karar verdiklerini ifade eden Nevzat Nevzat, “Kooperatif piyasada dengeleyici bir unsur olduğu için, fiyat bu şekilde belirlendi aksi halde tüm gazın 90 TL’nin üzerinde satışı olacaktı” dedi.