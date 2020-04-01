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"10 Nisan'da bazı esnafların kapılarını, 1 Haziran'da da turizmi açmayı hedefliyoruz"

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"10 Nisan'da bazı esnafların kapılarını, 1 Haziran'da da turizmi açmayı hedefliyoruz"
"10 Nisan'da bazı esnafların kapılarını, 1 Haziran'da da turizmi açmayı hedefliyoruz"

Herşeyin iyi gitmesi halinde, 10 Nisan'dan sonra bazı esnafların kapılarını açmayı planladıklarını belirten Üstel, 1 Haziran itibariyle de turizm sezonunu açmayı amaçladıklarını kaydetti. Üstel, "Nisan ayının sonunda, hastalığı bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, gazeteci Levent Kutay'ın sunduğu "Birinci Boyut" prgoramına katılarak, açıklamalarda bulundu...

"Önce sağlık, sonra ekonomi" diyen Üstel, hükümetin, sağlığı herşeyin önünde tuttuğunu, bu süreçte de yakın gelecekle ilgili de çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. 

Turizmde bu yıl iç turizmin ağırlıklı geçmesini beklediklerini belirten Üstel, 2021 yılı için de iyi bir planlama yaparak, tam kapasite çalışmayı planladıklarını söyledi. 

Herşeyin iyi gitmesi halinde, 10 Nisan'dan sonra bazı esnafların kapılarını açmayı planladıklarını belirten Üstel, 1 Haziran itibariyle de turizm sezonunu açmayı amaçladıklarını kaydetti. 

"Öngörümüz, Haziran'dan sonra, turizmin çarklarını yavaş yavaş çevirmektir" diyen Üstel, "ilk önce sağlık" ifadelerini kullanarak, iç turizme yöneleceklerini söyledi. 

"Her şeyden önce, ülkemizi sağlıklı bir pozisyona getirmek mecburiyetindeyiz" şeklinde konuşan Üstel, "Nisan ayının sonunda, hastalığı bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. 

Ülkeye gelen turist sayısının büyük bir kısmının Türkiye'den geldiğini fakat oradaki salgının, ülkenin her köşesine ulaştığını ifade eden Üstel, "Türkiye ve Avrupa'da bu salgın bitmeden, turizmin çarklarını tam olarak döndüremeyiz. Bu nedenle önce iç turizmle başlayacağız" şeklinde konuştu. 

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