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10 yıllık araştırma: Sağlıklı yaşam tarzı, hafıza kaybını yavaşlatıyor

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Çin’de yaşlılar üzerinde 10 yıl süren araştırmada, sağlıklı yaşam tarzının, Alzheimer için riskli gen taşıyan insanlarda dahi hafıza kaybını yavaşlattığı ortaya çıktı.
10 yıllık araştırma: Sağlıklı yaşam tarzı, hafıza kaybını yavaşlatıyor

AA’nın Çin haber kanalı CGTN’den aktardığına göre, Çin Ulusal Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezi ve diğer sağlık bilimleri enstitülerinden araştırmacılar, normal bilişsel yeteneklere sahip en az 60 yaşındaki ve yüzde 49’u kadın olan 29 bin kişiyi 10 yıl boyunca izledi.

Katılımcılar, Çin’in coğrafi özelliklerini, kentleşme derecesini, ekonomik durumunu, beslenme düzenlerini, kültürel ve sosyal farklılıklarını temsil eden 12 ilden seçildi.

2009’da araştırmanın başlangıcında katılımcılar çeşitli hafıza fonksiyonları ve Alzheimer testlerine tabi tutuldu. Testlerde katılımcıların yaklaşık yüzde 20’sinin Alzheimer risk genini taşıdığı görüldü.

Altı faktöre göre analiz edildi

2012, 2014, 2016 ve 2019 yıllarında değerlendirmeye tabi tutulan katılımcılar, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel egzersiz, aktif sosyal ilişkiler, aktif bilişsel aktivite, sigara içmeme ve asla alkol kullanmamanın içinde olduğu altı sağlıklı yaşam tarzı faktörü çerçevesinde analiz edildi.

10 yıllık takip içerisinde 7 bin 164 katılımcı öldü ve 3 bin 567 kişiyse çeşitli nedenlerle araştırmadan ayrıldı. Araştırmada, uygun ve ortalama yaşam tarzlarına sahip katılımcıların, Alzheimer risk geni taşıyıcıları olsalar bile, olumsuz yaşam tarzlarına sahip katılımcılara kıyasla daha yavaş hafıza kaybı yaşadığı görüldü.

En olumlu faktör sağlıklı beslenme

Hafıza üzerinde en olumlu etkisi olan faktörün sağlıklı beslenme olduğu belirtildi. Ayrıca, aktif bilişsel aktivite, düzenli fiziksel egzersiz, aktif sosyal ilişki, sigara içmeme ve hiç alkol almamanın sırayla hafıza üzerinde olumlu etkide bulunduğu ortaya çıktı.

Araştırma ‘British Medical Journal’ adlı dergide yayınlandı.

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