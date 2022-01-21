1222 Öğrenci 121 Öğretmen Pozitif

21 Ocak 2022 Okul Koronavirüs Tablosu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
21 OCAK 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Kapanan Sınıf Sayısı
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
381
59
9
798
34
7
46
Genel Ortaöğretim Dairesi
698
49
14
907
43
1
8
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
143
13
0
323
7
2
5
TOPLAM
1222
121
23
2028
84
10
59
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 2,31
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu
15 Ocak – 21 Ocak Güncel Vaka - Temaslı Sayı Grafiği
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