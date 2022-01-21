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1222 Öğrenci 121 Öğretmen Pozitif

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21 Ocak 2022 Okul Koronavirüs Tablosu
1222 Öğrenci 121 Öğretmen Pozitif

21 Ocak 2022 Okul Koronavirüs Tablosu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Güncel rakamlar şöyle;

 

 

21 OCAK 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Kapanan Sınıf Sayısı

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

381

59

9

798

34

7

46

Genel Ortaöğretim Dairesi

698

49

14

907

43

1

8

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

143

13

0

323

7

2

5

 TOPLAM

1222

121

23

2028

84

10

59

 

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 2,31

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu

 

15 Ocak – 21 Ocak Güncel Vaka - Temaslı Sayı Grafiği

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