13. maaş açıklamalarına Erhürman’ın yorumu: “Belki çok da şey etmemek lazım…”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 13. maaşların kaynağı konusunda birbirinden farklı yapılan açıklamalarla ilgili olarak, “Belki çok da şey yapmamak lazım. Ülke ‘yönetiliyor’ nihayetinde” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 13'üncü maaşların Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile “zamanında ödendiğini” söylemesinin ardından bugün Maliye Bakanı Alişan Şan’dan farklı bir açıklama geldi.

Maliye Bakanı Şan, bütçe görüşmeleri sırıasında yaptığı açıklamada, 13’üncü maaşların ülkenin kendi kaynaklarıyla ödendiğini belirterek, “Herhalde Cumhurbaşkanı Tatar aramızda geçen sohbeti farklı anladı” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapt.

Erhürman açıklamasında, “Belki çok da şey yapmamak lazım! Ülke ‘yönetiliyor’ nihayetinde” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Sn. Tatar, 13. maaşların Türkiye'nin desteğiyle ödendiğini söylemişti. Maliye Bakanı Sn. Alişan Şan, bugün Meclis'te, ‘kendi kaynaklarımızla ödedik’ dedi.

Sn. Şan'a göre, belki kendisi ‘yanlış telaffuz yapmış olabilir’ ya da belki Sn. Tatar Sn. Şan'ın söylemini daha farklı anlamış olabilir!

Bu tip türedi sözleri kullanmayı çok sevmem ama galiba buraya çok uygun: Belki çok da şey yapmamak lazım. Ülke ‘yönetiliyor’ nihayetinde!”