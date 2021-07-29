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139 pozitif vakaya rastlandı,  129 kişi taburcu edildi

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"Toplam 18.045 test yapıldı, 112'si yerel 139 pozitif vakaya rastlandı,  129 kişi taburcu edildi" 
139 pozitif vakaya rastlandı,  129 kişi taburcu edildi

"Toplam 18.045 test yapıldı, 112'si yerel 139 pozitif vakaya rastlandı,  129 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.045 olup, 112'si  yerel 139 pozitif vakaya rastlanmış, 129 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 112 kişi ise yerel vakadır. 

32 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-2/ Gönyeli-11/ Cihangir-3/ Dumlupınar-1/Hamitköy-3/ Yılmazköy-4/ Kumsal-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-2 

Girne 

Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Ozanköy-4/ Alsancak-6/ Yukarı Girne-6 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-1/ Edremit-1/ Kaşgar-1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Doğanköy-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4/ Tatlısu-3/ Akdoğan-2/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3/ Maraş-1/ Pınarlı- 2/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1 


İskele 

Turnalar-3 / Yenierenköy-1/ Sınırüstü-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

Lefke 

Gemikonağı-1/ Yeşilyurt-1 


29 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.045 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23 

Yerel Vaka Sayısı: 112 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 129 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.911.258   

Toplam Vaka Sayısı: 11.345 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9615  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1690    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 111     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1223 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 350 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7169 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 488 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 270 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2077 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.533

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