  • BIST 96.861
  • Altın 238,344
  • Dolar 5,8057
  • Euro 6,5299
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde bu gece Meltem Cumbul ve Emre Yavuz

» »
15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde bu gece Meltem Cumbul ve Emre Yavuz, “George Sand ve Chopin” konserinde sanatseverlerle buluşacak.
15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde bu gece Meltem Cumbul ve Emre Yavuz

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneğinden verilen bilgiye göre,  Bellapais Manastırı’nda yer alacak konser saat 20.30’da başlayacak.

Ünlü piyanist Emre Yavuz’un yorumlayacağı Chopin’ in Op.28, piyano için 24 Prelüd’ü, kitaplarını George Sand takma adıyla yayınlayan döneminin en marjinal yazarı Amandine Aurore Lucile Dupin’ den ünlü oyuncu Meltem Cumbul’un okumalarıyla hayat bulacak.

Chopin ve Sand’ ın aşk ve derin dostluk üzerine kurulu ilişkisi; sanat, sanatçı, aşk, kadın ve erkek ilişkileri, toplum, inanç, devrim konuları üzerine güncelliğini bugün de yitirmemiş düşüncelerle Sand’ın mektupları ve yazıları Chopin’ in müziği eşliğinde dolaysız ve içeriden bir bakış ile sunulacak.

Festival 24 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek Pamir Kolat & Deniz Kuvandık Flüt & Piyano Resitali ile devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nin bu yıl 15.’si 11 Nisan – 11 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde ve katkılarıyla, Telsim Vodafone, Rocks Hotel ve Deniz Plaza’ nın ana sponsorluğunda, Major Group, Bellapais Gardens, Kybele Turizm ve Huzur Ağaç’ ın katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Biletler Deniz Plazalar, Dome Hotel, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişlerinden temin edilebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Park tartışması büyüyor, bu kez Akıncı sosyal medyadan cevap verdi20 Nisan 2019 Cumartesi 09:59
  • İzzettin ŞENAL vefat etti20 Nisan 2019 Cumartesi 09:42
  • Ağır vasıtalarla yarı römorklu çekici araçlar için hız limitleri düşürüldü.20 Nisan 2019 Cumartesi 09:36
  • Lefkoşa-Limasol yolunda dolu yağdı, trafik kazası oldu19 Nisan 2019 Cuma 20:28
  • Cumhurbaşkanlığı’nda ”Şehir parkı ve yeşil alan” projesi ele alındı19 Nisan 2019 Cuma 19:07
  • Çocuklar Bakan Zeki Çeler’i ziyaret etti.19 Nisan 2019 Cuma 19:05
  • Yeşilyurt'ta araba yayaya çarptı !19 Nisan 2019 Cuma 18:27
  • Radyo Güven “Çocuk Bayramı” konulu resim şöleni yaptı19 Nisan 2019 Cuma 18:07
  • Ersin Tatar Dr. Fazıl Küçük’ün müzesini ziyaret etti.19 Nisan 2019 Cuma 18:05
  • 18 yaşının altındaki gençlere alkollü içki sattı, yasal işlem başlatıldı19 Nisan 2019 Cuma 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti