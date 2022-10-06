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1,5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı! Çocuk Yoğun Bakımda

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
1,5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı! Çocuk Yoğun Bakımda

            06.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Dikmen’de, Dikmen İlkokulu’na ait araç park yeri içerisinde, Mukaddes YENİPINAR(K-37), yönetimindeki LZ 404 plakalı araç ile hareket halinde iken, annesi refakatinde yürümekte olan Seher KARAKULLE(K-1,5)’ye çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Seher  KARAKULLE, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Araç sürücüsü Mukaddes YENİPINAR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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