19.45 Anayasa değişikliği halk oylaması güncel sonuçlar

KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da sonuçlar açıklanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 738 sandıktan 215’inin sonuçlarını duyurdu.
Buna göre, seçmenlerin yüzde 50,1’i “hayır”; yüzde 49,9’u “evet” dedi.
KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da sonuçlar açıklanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 738 sandıktan 215’inin sonuçlarını duyurdu.
Buna göre, seçmenlerin yüzde 50,1’i “hayır”; yüzde 49,9’u “evet” dedi.
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