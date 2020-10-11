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19.45 Anayasa değişikliği halk oylaması güncel sonuçlar

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KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da sonuçlar açıklanıyor.
19.45 Anayasa değişikliği halk oylaması güncel sonuçlar

KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da sonuçlar açıklanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 738 sandıktan 215’inin sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, seçmenlerin yüzde 50,1’i “hayır”; yüzde 49,9’u “evet” dedi.

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