  • BIST 1.331
  • Altın 477,330
  • Dolar 8,2840
  • Euro 9,9647
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAToplam 7829  test yapıldı, 58'i yerel 77 pozitif vaka

19 Sağlık Merkezinde Aşılamalara Devam Ediliyor

» »
 Türkiye’den gönderilen 40 bin doz Sinovac aşısıyla aşılamalara devam ediliyor.
19 Sağlık Merkezinde Aşılamalara Devam Ediliyor

 Türkiye’den gönderilen 40 bin doz Sinovac aşısıyla aşılamalara devam ediliyor.

Aşılamalar 19 sağlık merkezinde gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel dün yaptığı yazılı açıklamada, aşılama yaş sınırının 50’ye indirildiğini belirtmişti.

59 bin 474 kişinin birinci doz ve 48 bin 761 kişinin ikinci doz aşılanmalarının tamamlandığını belirten Üstel, Türkiye’den gelen 40 bin doz Sinovac aşısı ile birlikte, Astra Zeneca ve Biontech aşıları ile de kampanyanın devam edeceğini ifade etmişti.

50 YAŞ VE ÜZERİNDE OLAN KİŞİLER BAŞVURU YAPABİLİYOR

50 yaş ve üzerinde olup aşı randevu başvurusu yapmamış kişiler aşı randevusu için https://asibilgisistemi.com üzerinden başvuru yapabiliyor.

50 yaş üzerinde olup başvuruları bulunan kişiler https://asibilgisistemi.com adresi üzerinden aşı randevularını sorgulayabiliyor. Ayrıca bilgi almak isteyenler için 0546 990 1313 numaralı Covid-19 aşı hattı oluşturuldu.

YATAĞA BAĞLI KRONİK HASTALAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN AŞILANACAK

Sağlık Bakanı Üstel, yatağa bağlı kronik hastaların aşılanması konusunda yapılan çalışmaların sonlandırıldığını, önümüzdeki haftadan itibaren hızla aşılanmalarına başlanacağını kaydetmişti.

Üstel, yatağa bağlı olan kişilerin veya yakınlarının aşı bilgi sistemi üzerinden yatağa bağımlı hastalar için oluşturulmuş bölümden veya yine aşı çağrı merkezine ulaşıp randevu alabileceğini ve randevularını sorgulayabileceğini belirtmişti.

Aşı talebinde bulunan kişilere randevu saat ve tarihlerinin telefonlarına gönderilecek SMS ile bildirilecek.

Covid-19 aşı merkezleri şöyle:

“Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Trenyolu Polikliniği, Dikmen Sağlık Merkezi, Değirmenlik Sağlık Merkezi, Serdarlı Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi, Maraş Sağlık Merkezi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Mehmetçik Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi, Dipkarpaz Sağlık Merkezi, Çamlıbel Sağlık Merkezi, Esentepe Sağlık Merkezi, Lapta Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi, Girne Akçiçek Hastanesi.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dedeoğlu: “Adadaki Türk Soydaşlarımız Yalnız Değildir”22 Nisan 2021 Perşembe 11:17
  • 19 Sağlık Merkezinde Aşılamalara Devam Ediliyor22 Nisan 2021 Perşembe 11:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Adem Şenel’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı22 Nisan 2021 Perşembe 11:05
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden 23 Nisan Mesajı22 Nisan 2021 Perşembe 11:04
  • Dayanışma Evi Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayri-resmi görüşme ile ilgil bir açıklama yayınladı.22 Nisan 2021 Perşembe 10:37
  • MEMUR-SEN 23 Nisan’ı Kutladı22 Nisan 2021 Perşembe 10:35
  • Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu Toplantısı Muhalefetin Katılmaması Nedeniyle Yapılamadı22 Nisan 2021 Perşembe 10:34
  • 36 kişi yasakları ihlal etti22 Nisan 2021 Perşembe 10:10
  • Bir evde toplanıp parti yapan 28 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı22 Nisan 2021 Perşembe 10:03
  • Yüksek miktarda uyuşturucu ve nakit ele geçirildi22 Nisan 2021 Perşembe 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti