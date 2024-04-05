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2 bin 206 sürücü kontrol edildi: 1 tutuklu

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Ülke genelinde dün trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 206 araç sürücüsü kontrol edildi.
2 bin 206 sürücü kontrol edildi: 1 tutuklu

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 435 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 35 araç  trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 219’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 82’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 87’u diğer trafik suçlarından oluşturuyor.

 

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