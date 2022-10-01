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2 Farklı Bölgede Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Bölgede Yangın

1. 30.09.2022 tarihinde saat 23:45 sıralarında, Ağırdağ’da, Benek Sokak üzerinde şiddetli rüzgarın etkisi ile elektrik hatlarının birbirlerine temas etmesi neticesinde çıkan kıvılcımlar neticesinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 350 dönümlük alan içerisinde bulunan çam ağaçları, maki bitki örtüsü ile Laden Sokak ve Yasemin Sokak üzerinde bulunan dört evin çatıları ile bir adet salon araç tamamen yanarak zarar meydana geldi. Yangına, polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri, askeri personel, bölge halkı, bölge belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

 

2.  30.09.2022 tarihinde, saat 19:45 sıralarında, Çayönü köyü güney kısmında bulunan çöplük alanda meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 5 dönümlük alan içerisindeki çöp yığınları yanmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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