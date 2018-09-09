'2 Türk askeri Yunanistan'da gözaltına alındı'

Efimerida ton Sintakton gazetesi, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 2 Türk askerinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yunanistan’da yayın yapan bazı internet sitelerinin geçtiği bir habere göre, olay birkaç saat önce Meriç’teki Türkiye- Yunanistan sınırında yaşandı. Haberlerde yunan askerlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarını silahlarıyla birlikte alıkoyduğu belirtiliyor.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, olay sırasında havaya ateş açıldığı bilgisi de medyaya yansımış durumda.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, kaynakları, “Büyütülmemesi gereken bir olay” değerlendirmesinde bulunurken ilerleyen saatlerde Atina’dan konu ile ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor. Meriç sakinleri de bölgede askeri hareketlilik yaşandığı bilgisini paylaşıyor.

Daha önce, Türkiye sınırı geçtikleri gerekçesiyle 2 Yunan askerini gözaltına alarak tutuklamıştı.