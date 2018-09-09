  • BIST 93.274
  • Altın 245,635
  • Dolar 6,3775
  • Euro 7,3714
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

'2 Türk askeri Yunanistan'da gözaltına alındı'

»
Yunanistan askerlerinin, Meriç'teki Türkiye-Yunanistan sınırında iki Türk askerini gözaltına aldığı iddia edildi.
'2 Türk askeri Yunanistan'da gözaltına alındı'

Efimerida ton Sintakton gazetesi, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 2 Türk askerinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yunanistan’da yayın yapan bazı internet sitelerinin geçtiği bir habere göre, olay birkaç saat önce Meriç’teki Türkiye- Yunanistan sınırında yaşandı. Haberlerde yunan askerlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarını silahlarıyla birlikte alıkoyduğu belirtiliyor.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, olay sırasında havaya ateş açıldığı bilgisi de medyaya yansımış durumda.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, kaynakları, “Büyütülmemesi gereken bir olay” değerlendirmesinde bulunurken ilerleyen saatlerde Atina’dan konu ile ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor. Meriç sakinleri de bölgede askeri hareketlilik yaşandığı bilgisini paylaşıyor.

Daha önce, Türkiye sınırı geçtikleri gerekçesiyle 2 Yunan askerini gözaltına alarak tutuklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İsrail'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısı07 Eylül 2018 Cuma 12:29
  • 15 Temmuz'u anlatan Uyanış'ın yönetmeni Avcı'ya, FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis07 Eylül 2018 Cuma 11:41
  • Gürcanlı: Brunson'ın Hakan Atilla ile takası artık imkansız07 Eylül 2018 Cuma 10:49
  • Barlas: Esad takıntısıyla bölücülüğe destek vermemizin sonuçlarını hesap edemedik07 Eylül 2018 Cuma 10:38
  • Türkiye'de şarbon tehlikesi büyüyor: Bu sefer Yozgat06 Eylül 2018 Perşembe 14:25
  • Erdoğan: Parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz06 Eylül 2018 Perşembe 14:18
  • Gomis'e 'maymun' diyen Twitter fenomeni Hakan Hepcan beraat etti06 Eylül 2018 Perşembe 14:11
  • 14 yaşındaki çocuk evlenmekten son anda kurtarıldı06 Eylül 2018 Perşembe 13:25
  • TBMM resepsiyonunda şarbon korkusu06 Eylül 2018 Perşembe 12:56
  • Evlere sosyal medya baskınları: Çok sayıda gözaltı06 Eylül 2018 Perşembe 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti