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2 yıldır hapiste olan cinayet zanlısına beraat!

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Hüseyin Havalar, yargılandığı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat etti.
2 yıldır hapiste olan cinayet zanlısına beraat!

Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan ve cinayete kurban gittiği tespit edilen 47 yaşındaki Hacer Ulaş davasında, Ulaş’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan eşi Hüseyin Havalar’a ilişkin duruşma kararı açıklandı. Hüseyin Havalar, yargılandığı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat etti.

 

NE OLDU?

Hacer Ulaş, 31 Mart 2019 tarihinde, saat 13.20’de Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunmuştu.

Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edilmişti.

Hüseyin Havalar, adam öldürme suçundan itham edilmiş ve suçlamaları kabul etmemişti.

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