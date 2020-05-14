20 Mayıs'tan sonra restorant ,cafe ve büfelerin açılması kararı

Kudret Özersay Bakanlar kurulu sonrası açıkladığı kararlar arasında restorant ,cafe ve büfelerinn açılması kararının alındığını. Kararın nasıl işleyeceği konusunun kurulacak bire heyetle birlikte belirleneceğini açıkladı...
Ayrıntılar geliyor
Kudret Özersay Bakanlar kurulu sonrası açıkladığı kararlar arasında restorant ,cafe ve büfelerinn açılması kararının alındığını. Kararın nasıl işleyeceği konusunun kurulacak bire heyetle birlikte belirleneceğini açıkladı...
Ayrıntılar geliyor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.