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20 yaşındaki kilosuna yakın olan kadınlar 'daha uzun yaşıyor'

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İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesi bugünkü sürmanşetinde 20 yaşındaki kilosuna yakın olan kadınların daha uzun yaşadığına yer verdi.
20 yaşındaki kilosuna yakın olan kadınlar 'daha uzun yaşıyor'

Epidemiology and Community Health (Epidemiyoloji ve Toplum Sağlığı) adlı dergide yayınlanan yeni araştırmaya göre hayatları boyunca 20 yaşındaki kilosunun üzerine en fazla 9 kilo daha ekleyen kadınların 90'lı yaşlarını görme ihtimali diğer kadınlara kıyasla daha fazla.

1986'dan günümüze kadar sürdürülen araştırmaya göre yetişkinler ortalama her yıl yarım kilo alıyor ve çoğu kadın 40 yaşına geldiğinde 20 yaşındaki halinden 10 kilo daha fazla oluyor.

68-70 yaşları arasındaki kadınlarla yapılan araştırmada obez olan kadınların da 90'lı yaşlarını görme ihtimali diğer kadınlara göre yüzde 32 daha az çıktı.

Bilim insanları kadınlara günde ortalama bir saat egzersiz öneriyor. Bunlara yürüyüş ve bisiklet gibi sporların yanı sıra bahçecilik de dahil.

Öte yandan aynı araştırma erkeklerde kilonun benzer bir etkisini ortaya koyamadı. Fakat araştırmada erkekler için ideal egzersiz miktarı kadınların 1,5 katı, yani 90 dakika çıktı.

Emekli olduktan sonra günde bir buçuk saat egzersiz yapan erkekler, 90'lı yaşlarını görme ihtimali en fazla olan erkek grubu olarak tespit edildi.

1986'da başlayan araştırmada 68-70 yaşları arasında 7 bin 807 Hollandalı düzenli olarak aktif oldukları süreyi, kilolarını ve boylarını kaydetti.

Bunlarda 433 erkek ve 944 kadın 90 yaşına ulaşmayı başardı.

Maastricht Üniversitesi'nden araştırmayı yöneten Lloyd Brandts "Orta yaşlı insanların hayatlarını bu araştırmanın sonucuna göre düzenlemesinin kötü bir yanını göremiyorum" dedi.

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