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"2018 Fıfa Dünya Kupası" ve "Koruma Altındaki Hayvanlar" pul serisi tükenene kadar satılacak

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Posta Dairesi, 14 Haziran 2018'de satışa çıkarılan "2018 FIFA Dünya Kupası" ve 31 Temmuz 2018'de satışa çıkarılan "Koruma Altındaki Hayvanlar" konulu pulların satışlarının görülen lüzum üzerine tükenene devam etmesine karar verdi.
"2018 Fıfa Dünya Kupası" ve "Koruma Altındaki Hayvanlar" pul serisi tükenene kadar satılacak

Posta Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Posta Dairesi Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esasları Tüzüğü'nün 7'nci maddesindeki "Pullar ve Değerli Kağıtların Satışı, Geçerlilik Sürelerinin Tayini ve Armağan" konularını içeren yasal düzenlemenin verdiği yetki ve sürekli seri dışında her yıl belirlenen emisyon programı çerçevesinde tedavüle çıkış tarihinden itibaren bir yıl süreli geçerli olacak pullar basıldığı hatırlatıldı.

Ancak stok fazlası durumuna gelecek gibi görünen 14 Haziran 2018 tarihinde satışa çıkarılan "2018 FIFA Dünya Kupası" ve 31 Temmuz 2018 tarihinde satışa çıkarılan "Koruma Altındaki Hayvanlar" konulu pulların satışlarının görülen lüzum üzerine tükenene kadar satışta kalmasına karar verildi.

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