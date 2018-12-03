2019'da dünyayı bekleyen en büyük sorun!

Dergiye göre borç en büyük sorun. İşte küresel ekonomide 2019 beklentileri...

The Economist tarafından yayınlanan The World in 2019'da gelecek yıl nelerin bizleri beklediğine dair tahminler ve analizler bulunuyor. Dergi, ABD Başkanı Trump'ın politikalarını, Fed'in faiz artışlarını, Çin ekonomisinin yavaşlamasını dünya ekonomisini bekleyen riskler olarak görüyor. Dünya gazetesinden Evrim Küçük'ün haberine göre dergi, küresel ekonominin en büyük derdi olarak ise borçları gösteriyor.





KÜRESEL BORCUN BÜYÜKLÜĞÜ GSYH'NİN YÜZDE 271'İ

Küresel borcun 2017 sonunda 10 yıl öncesine oranla yüzde 20 artarak GSYH'nin yüzde 271'ine ulaştığına dikkat çeken dergi, gelişmekte olan ülkelerde borcun yüzde 50 daha fazla olmasının riskleri arttırdığını vurguluyor.

TİCARET SAVAŞI ASIL 2019'DA HİSSEDİLECEK

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının gerçek etkisinin ABD'nin 1 Ocak'tan itibaren 200 milyar dolarlık Çin ürününde tarifeleri yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmesinin ardından hissedileceğini belirten dergiye göre bunun dünya ekonomisini yavaşlatacak sonuçları olacak.

TÜRKİYE YÜZDE 1.0 BÜYÜR!

Sayıda dünya ekonomilerinin 2019 yılı performanslarına dair tahminlerde bulunan The Economic Intelligence Unit (EIU) yeni yılda Türkiye ekonomisinde yüzde 1.0 büyüme bekliyor. Türkiye için lk olarak yüzde 4.6 büyüme öngören dergi ekibi, dergi yayına verildikten sonra büyüme tahminlerini yüzde 1.0 olarak revize ettiklerini bildirdi.

Dergi, 2019'da Türkiye'de kişi başına gelirin 10 bin 660 dolar civarında olacağı tahmininde bulunurken, enflasyon oranını yüzde 10.8, bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 3.1 olarak görüyor.

SURİYE BÜYÜME ŞAMPİYONU OLACAK



Bu yıl büyüme liginin üst sırasında olması beklenen ülke, iç savaşın yaşandığı Suriye. Halen çatışmaların sürmesine ve siyasi kaos hakim olmasına karşın Suriye, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmaya aday. Dergiye göre, Suriye ekonomisi 2019'da yüzde 9.9 büyüyecek. Yüzde 7.7 büyüme ile ikinci sırada yer alması beklenen ülke ise Bangladeş.