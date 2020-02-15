  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

2019'dan kalan 170 Milyon TL kaynak serbest bırakılıyor

» »
2019'dan kalan 170 Milyon TL kaynak serbest bırakılıyor
2019'dan kalan 170 Milyon TL kaynak serbest bırakılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş’ta gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz ve KKTC ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonlarla ilgili sunduğu işbirliği önerisinin hala masada olduğunu belirten Oktay, eğer Rumlar samimiyse bu öneri temelinde Kıbrıs Türk tarafıyla bir an önce konuşmaya başlamaları gerektiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon araştırmalarının süreceğini de vurgulayan Fuat Oktay, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in her köşesinde hem Türkiye hem de KKTC’nin meşru haklarını savunduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kendilerini adanın sahibi olduğunu zanneden Rum tarafının girişimlerine de göz yummayacaklarını vurguladı.

‘Ezberleri bozmak için buradayız’ diyen Oktay, hedeflerinin KKTC’yi Doğu Akdeniz’de gerçek bir cazibe ve çekim merkezi haline getirmek olduğunun, bunun için de KKTC hükümetlerine desteklerinin süreceğinin altını çizdi.

İktisadi ve Mali İşbirliği kapsamında reform eylem planının gerçekleşmesi için 2019 yılında planlanan kaynak akışının geçtiğimiz yıl büyük ölçüde tamamlandığını belirten Oktay, ‘Kalan kısım için tadil anlaşmasına ilişkin süreçler geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve kalan kısmını da böylece serbest bırakıyoruz’ dedi.

Yeni protokolün hazırlanmasına da büyük önem verdiklerini ifade eden Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu kapsamda çalışmalar yapmak üzere teknik ekiplerin görüşmelere başladığını da söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoglu:Kadife bir ayrılık gündeme getirilebilir artık15 Şubat 2020 Cumartesi 14:15
  • Ataoglu:Kadife bir ayrılık gündeme getirilebilir artık15 Şubat 2020 Cumartesi 14:05
  • Siber: Sorun varsa çözümü vardır15 Şubat 2020 Cumartesi 13:52
  • Oktay:Kapalı Maraş KKTC’nin toprağıdır, bazı çevreler bu gerçeği sindiremedi15 Şubat 2020 Cumartesi 13:51
  • Özersay: “Kapalı Maraş’ın önündeki ‘kapalı’ kelimesini kaldıracağımıza inanıyorum”15 Şubat 2020 Cumartesi 13:49
  • TC Adalet Bakanı Gül: “Kapalı Maraş, KKTC’nin toprağıdır”15 Şubat 2020 Cumartesi 13:48
  • Gazimağusa’da Bir Kişiye Ait Kalıntılar Bulundu15 Şubat 2020 Cumartesi 13:30
  • ‘Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Maraş Açılımı’ toplantısı başladı15 Şubat 2020 Cumartesi 12:39
  • Sol Hareket, Maraş’ta bugün gerçekleştirilecek toplantı “fetihçi bir provokasyondur’’15 Şubat 2020 Cumartesi 12:07
  • Maraş eyleminde arbede ve engelleme! EYLEM SONA ERDİ (VİDEO)15 Şubat 2020 Cumartesi 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti