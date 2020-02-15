2019'dan kalan 170 Milyon TL kaynak serbest bırakılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş’ta gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz ve KKTC ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonlarla ilgili sunduğu işbirliği önerisinin hala masada olduğunu belirten Oktay, eğer Rumlar samimiyse bu öneri temelinde Kıbrıs Türk tarafıyla bir an önce konuşmaya başlamaları gerektiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon araştırmalarının süreceğini de vurgulayan Fuat Oktay, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in her köşesinde hem Türkiye hem de KKTC’nin meşru haklarını savunduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kendilerini adanın sahibi olduğunu zanneden Rum tarafının girişimlerine de göz yummayacaklarını vurguladı.

‘Ezberleri bozmak için buradayız’ diyen Oktay, hedeflerinin KKTC’yi Doğu Akdeniz’de gerçek bir cazibe ve çekim merkezi haline getirmek olduğunun, bunun için de KKTC hükümetlerine desteklerinin süreceğinin altını çizdi.

İktisadi ve Mali İşbirliği kapsamında reform eylem planının gerçekleşmesi için 2019 yılında planlanan kaynak akışının geçtiğimiz yıl büyük ölçüde tamamlandığını belirten Oktay, ‘Kalan kısım için tadil anlaşmasına ilişkin süreçler geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve kalan kısmını da böylece serbest bırakıyoruz’ dedi.

Yeni protokolün hazırlanmasına da büyük önem verdiklerini ifade eden Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu kapsamda çalışmalar yapmak üzere teknik ekiplerin görüşmelere başladığını da söyledi.