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SON DAKİKAPilli:2408 test, 11 pozitif vaka: 2 hasta yoğun bakımda

2291 test, 12 pozitif vaka!

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2291 test, 12 pozitif vaka!
2291 test, 12 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

17 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2291

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen vakalar – 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -5

Yerel vakalar -5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 151.130

Toplam Vaka Sayısı- 651

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 363

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 284

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 80

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 202

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

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