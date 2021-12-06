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242 Vaka!

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242 Vaka!
242 Vaka!

"Toplam 27. 282 test yapıldı, 204'ü yerel, 242 pozitif vakaya rastlandı, 262 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.282 olup, 204'ü yerel 242 pozitif vakaya rastlanmış, 262 kişi taburcu edilmiştir.

38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 204 kişi ise yerel vakadır.

86 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

6 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.282

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 242

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38

Yerel Vaka Sayısı: 204

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 262

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.237.458

Toplam Vaka Sayısı: 30.467

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 27.371

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2988

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2891

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 110

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 10.904

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 544

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 984

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7256

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 92.079

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