250 bin adet PCR ve 330 bin adet antijen test kiti alınıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 330 bin adet antijen test kiti ve seti ile 250 bin adet PCR test kiti alınacak. Bakanlar Kurulu, 330 bin adet koronavirüs antijen test kiti ve setlerinin alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 330 bin adet antijen test kiti ve seti ile 250 bin adet PCR test kiti alınacak. Bakanlar Kurulu, 330 bin adet koronavirüs antijen test kiti ve setlerinin alınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, 7 milyon 750 bin TL karşılığında, 330 bin adet koronavirüs antijen test kiti ve setlerinin alınması kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 730 bin dolar karşılığında, 250 bin adet PCR test kiti alınacak.