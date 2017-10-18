2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a mesaj var

18.10.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Mehmet Ali Talat, Gezici anket şirketinin seçilecekler listesinde seni dedahil etti. İsminizi görünce Uuuubanayiyamu diyemedim. Dilim tutulduğu için Aman Allah’ım hiç diyemedim. Cumhurbaşkanlığı mertebesine yani Orgeneralliğe kadar yükseldikten sonra tenzili rütbe ile partinin başına geçerken Binbaşılık rütbesine inmeni anladık. Ama şimdi aday adayı olarak onbaşı rütbesi ile seçime girmek neyin nesi oluyor dersiniz? Bizim komşu varyemez amca, ay ovlum –Talat ile uğraşma ufukta birkaç arsacık daha göründü. Emirname ile 10 kata çıkarılacak olan arsacıkların yeri satıldıktan sonra onbaşı rütbesinden vaz geçer ve er olarak yoluna devam eder dedi. Sn. Talat bir zamanlar CTP’nin başkanıyken,ülkeye ait sevgi söylemleriniz bir otobüs aşkıydı. Biz halkın yolu ‘son durak’, seninkisi ise arsalarınızın yanındaki ‘müsait’ bir yer.

**

Sn. NidaiGüngördü Girne’nin nüfusu kaç sorusuna bilmiyorum. Su sayaçlarından bunu öğreniriz.Oteller var 80-100 bin olabilir diyorsunuz. KKTC’nin nüfusu da kalabalık demişti bir siyasetçimiz.O zaman ülkede ’ Girne’de kalabalık.Nüfus ise çok bilinmeyenli bir denklem.Kanalizasyon, şebeke suyu falan derken bu nüfus tuvaletlere ayni anda şey yapsa ne kanalizasyon nede kanalizasyoncuk kalır. KKTC’nin incisi Girne KKTC’ b….kuyusunun incisi olur çıkar. Başkan seni dinlerken eski Cumhurbaşkanı Talat ile eski Başbakan Ömer Kalyoncu aklıma geldi. İçimden emirname ile 10 kata çıkarttıkları arsalarını sattıktan sonra üzerine yapılan 10 katlı binadan aşağı atlamak geldi. Sn. Güngördü, vefa eksikliği nedeniyle, sahtelik sendromu hastalığına tutulmuş insanlar içinreçetenize yol yazdım..Hergün Biraz alırlarsa Vefa’daki bozacının yanına 6 yıl sonra varırlar.

**

Sn. YahyaSuiçmez, Polis çavuşu olarak Mahkemede verdiğiniz beyanda, Girne’de, Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Bayar Piskobulu’nun işletmeciliğini yaptığı AnvilTrading LTD isimli Uluslararası Şirkette yapılan aramada Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı olarak İnternet üzerinden bahis ve kumar oynattıklarını tespit ettiğinizi söylediniz.Ayrıca iş yerinde 197 bin TL, 3 bin 715 Euro ve 115 bin 410 Dolar ele geçirdiğinizi kaydettiniz. Sn. Suiçmez at binenin kılıç da kuşananındır. Sizin ekstra görevlerden ananız ağlarken adamlar futbol kulübü başkanlığı siperlerinin arkasında playback yaparak cukkayı doldurmakla uğraşıyor.

**

Sn. Bumin Bezmen sosyal medyadaki paylaşımınızda, Adresi Mersin 10 Türkiye, kullandığı parası TL, sınırlarını TC askerlerinin koruduğu, askeri, polisi, itfaiyesi, TCgenelkurmaylığına, ekonomisi tamamıyla TC’ ye bağlı. TC vatandaşlarının Ankara’dan,İstanbul’a gider gibi giriş çıkış yaptığı,elektrik ve suyunun dahi TC ye bağlanılması için gün sayıldığı, ihalelerinin Ankara’da yapıldığı ve kendi ülkesindeki nüfusu bilinmeyen. Kendi halkından 5 kat fazla TC vatandaşının, vatandaş yapıldığı, kendi ülkesinin geleceği için bile TC elçisi ve TC dışişleri bakanının karar verdiği bir ülkede, yapılacak bir seçim olsa olsa Türkiye’nin ücra bir köşesindeki MUHTARLIK seçimi olabilir yahut da DESTEBANLIK dediniz. Sn. Bezmen bizim Ali dayı, bazı siyasiler için popüler olmaya Çalıştıkları kadar,karakterli olmaya çalışmış olsaydılar, sadece durumları değil, insanlıkları da beğenilirdi dedi.

**

Sn. Mehmet Taşker, sosyal medyada yaptığınız açıklamada, hade gene başladık.Yolumuz Madrit, Malaga, Granada, AlhamraGirona Postaya Sicilya, dayanabilirsek Vietnam dediniz.Hocam,sizin yolunuz Vietnam’a kadar uzarken, biz garibanların yolu, K.Kaymaklı, Haspolat, Surlar İçi ve Kanal T’ye kadar uzanıyor. Sn. Taşker biz bu yolların yolunda çok gemiler yaktık. Kıçı kırık bir Vietnam’ın ne önemi var?

**

Sn. Savaş Bozat765 kişilik yeni cezaevi yapılıyor. Siyasileri sığacak mı? Diye soruyorsun. Sevgili Savaş, 765 değil 3565 kişilik bile olsa yine sığacağını sanmam.Çünkü onları Cehennem bile sığmayacak. Hele hele bazılarına o kaynayan kazanlar bile yeterli olmayacak. Sn. Bozat, bazılarının kişiliğindeşeref yoksa eğer, ne kadar başlarını dik tutarak yürürlerse yürüsünler inan Gökyüzü bile yüzlerine tükürecek.

**

Sn. Esat Ergün Serdaroğlu, Türkiye kökenli bir anket şirketi sizi seçilmesi muhtemel miletvekili aday adayları arasında göstertti. Buna sizde inanmadınız değil mi? Nedenini araştırdık. Şirket yetkililerinin ciğercinin kedisi gibi camdaki ciğere bakarken kasaptan tekme yemesine rağmen özgür sokak kedisinin felsefesini benimsememeniz nedeni ile sizi kadroya dahil ettiğini öğrendik. Sn. Vekil, bizim Abdurazak dayı ansızın çok konuşarak bir şey olunsaydı, Ormanın kralı aslan değil, Papağan olurdu dedi. Ne demek istediğini anlamadık. Çünkü siz ne arslan oldunuz. Nede Meclis kürsüsünde halkın yararına papağan gibi dur durak demeden konuştunuz. Kızlar beyaz ‘Yatlı prenslerini’ sizin angonicikler de ağzı olan ancak gıkı çıkmayan dedelerini bekliyor.

**

Sn. Ercan Hoşkara, kılıcınızı bilemiş, atınızı eyerlemiş ve ülkenin nasıl yönetileceği konusunda, Mecliste ders verme hazırlığına girişmişsiniz. DAÜ’de başarı ile yapmakta olduğunuz eğitmenliğinizi, Meclis Kürsüsüne de taşımak için kolları sıvamışsınız. Vallahi ne diyeyim ki? Bizim Mevhibe Teyze, ay ovlum, bugüne kadar milletin başına Hülya Avşar yerine Meclisteki bazı yetenek düşmanları düşüyor. Bırak da artık Ercan Hoşkara gibi yetenekliler düşsün dedi. Hocam, siyaset bir turşu suyudur.İçenin midesi bulanır içmeyenin ağzı sulanır.

**

Sn. Ömer Kalyoncu, elahdüllahminesabirin. Tövbe estafurullah. Yanlış mı duydum. Yoksa onlar mı yanlış yazdı. Seni seçilecek 85 aday arasına koyan anket şirketi ya yolunu şaşırdı yada şeşi beş görmeye başladı. Çok değerli bir insansın. Siyasi dağarcığın dolu. Ama enerji ve doygunluk diye bir şey var. Suya doymuş sünger dökülen suyu nasıl kusarsa bence Kalyoncu da artık siyaseeti kusmaya başlayacak. Teşbihte hata olmasın. Beni bu yaşta Yenicami’nin kalesine koyacak olsalar ve sen aslansın. Sen kaplansın diyerek eski kaleci Taner’in yaptıklarını yeniden yapmasını bekleyenler, siyasi pili SOS veren Kalyoncu’dan da ayni şeyi bekler. Yürürken bir ayağını kaldırana kadar diğerini köpek kapanlar sanırım artık angonilerin yanında olmalı.

**

Sn. Tolga Atakan, yıllardır K.Kaymaklı ile Galatasaray’ın arkasından koştun. Tribünlerde en fanatik amigolara taş çıkartacak tezahüratta bulundun. Şimdilerde tribünlerden siyaset arenasına olta attın. Vallahi benim bildiğim Tolga’nın attığı oltaya küçük kaya balığını geçtim,Melani, sorgo, kefalı da es geçtim. Kılıç Balığı bile gelir. Tolga’nın tutacağı balık bence büyük olur. Sevgili Tolga, bir insanın yatmadan önce ettiği duada yer alması, duaların en hayırlısında yer alması demektir. Eh sende bugüne kadar bu duaların birçoğunda yer aldığına göre ufukta vekillik bayrağı göründü demektir.

**

Sn. Devrim Barçın 7 Ocak itibariyle başlayacak seçim yasakları sonrası toplamda yüze yakın yasa tasarısı ve yasa önerisi kadük oluyor. Umarım bundan sonra herkes yasalarla ilgili daha sorumlu davranır dedin sosyal medyadaki paylaşımında. Sevgili Devrim, Mecliste millet adına görev yaptığını sanan birçok vekil bu seçimde ‘Kadük’ olacak. Bu efendilerin ne kazandığını bilmiyorum.Ama umarım halkı kaybettiklerine değmiştir.