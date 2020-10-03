3 Ekim 2020 - 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek Ve Gram Altın Fiyatları Ne Durumda?

Ağustos ayında son zamanların rekoruna imza atan yatırım aracı Eylül ayında ise hareketliliğini sürdürmüştü. Bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı ilerleyen günlerde sarı metalin izleyeceği seyri merak ediyor ve canlı rakamları araştırıyor

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Ağustos ayında rekor seviyeye ulaşan yatırım aracı haftayı hareketlilikle tamamlarken bu hareketlilikle beraber vatandaşlar altının ilerleyen günlerdeki seyrini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak canlı rakamlar araştırılıyor.

ATA ALTIN

Alış: 3.141,70

Satış: 3.163,60

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.142,00

Satış: 3.190,00

GRAM ALTIN

Alış: 471,82

Satış: 471,93

YARIM ALTIN

Alış: 1.532,30

Satış: 1.547,70

ÇEYREK ALTIN

Alış: 767,30

Satış: 774,80

TAM ALTIN

Alış: 3.030,55

Satış: 3.090,38

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 474,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,50 liradan, 3 bin 126 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 147 liradan, 432,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436,70 liradan, 3 bin 55 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 75 liradan, bin 527 liradan alınan Yarım Ziynet bin 537 liradan ve 764 liradan alınan Çeyrek Ziynet 769 liradan satıldı.