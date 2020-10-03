3 Ekim 2020 - 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek Ve Gram Altın Fiyatları Ne Durumda?

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Ağustos ayında rekor seviyeye ulaşan yatırım aracı haftayı hareketlilikle tamamlarken bu hareketlilikle beraber vatandaşlar altının ilerleyen günlerdeki seyrini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak canlı rakamlar araştırılıyor.
ATA ALTIN
Alış: 3.141,70
Satış: 3.163,60
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.142,00
Satış: 3.190,00
GRAM ALTIN
Alış: 471,82
Satış: 471,93
YARIM ALTIN
Alış: 1.532,30
Satış: 1.547,70
ÇEYREK ALTIN
Alış: 767,30
Satış: 774,80
TAM ALTIN
Alış: 3.030,55
Satış: 3.090,38
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 474,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,50 liradan, 3 bin 126 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 147 liradan, 432,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436,70 liradan, 3 bin 55 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 75 liradan, bin 527 liradan alınan Yarım Ziynet bin 537 liradan ve 764 liradan alınan Çeyrek Ziynet 769 liradan satıldı.
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