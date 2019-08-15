  • BIST 96.857
  • Altın 272,966
  • Dolar 5,5845
  • Euro 6,2288
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

3 sendika Tapu Dairesi memurlarının tutuklanmalarıyla ilgili ortak açıklama yaptı

» »
3 sendika Tapu Dairesi memurlarının tutuklanmalarıyla ilgili ortak açıklama yaptı
3 sendika Tapu Dairesi memurlarının tutuklanmalarıyla ilgili ortak açıklama yaptı

KAMUSEN, Kamu-İş ve KTAMS, yasal olması gerektiği gibi devlet tarafından yetki verilmiş ve güvenilir olarak kabul edilen noterden tasdikli vekâletnameye istinaden işlem yaptıkları gerekçesi ile tapu memurlarının tutuklanmalarının,  suçluluğu kanıtlanmamış bu çalışanların elleri kelepçelenerek mahkemeye çıkarılmalarının   derinden üzüntü yarattığını belirtti.

3 sendika tarafından konuya ilişkin yapılan ortak açıklamada, “Ortada bir suç var ise elbette ki yasalara uygun şekilde araştırılmalı, suçlu var ise gereken ceza verilmelidir. Kamu görevlilerinin de nasıl soruşturulacağı yasada açıkça belirtilmiştir. Rutin olarak yapılan bu işlemlerden dolayı ve hatta yapılması gereken işlemler nedeniyle tüm tapu dairelerinde çalışanlar zan altına girmiştir ve doğru olarak yaptıkları işlemlerden dolayı başlarının belaya girmesinden dolayı korku yaşamaktadır” denildi.

“Devletin yetkilendirdiği noterin tasdiklediği orijinal bir belgenin usule uygun olarak düzenlenmediğini, bir tapu memurunun nasıl anlayabileceği” sorulan açıklamada, “Noterin yaptığı usulsüzlüğün tapu memuruna mal edilmesi ne kadar doğrudur? Ayrıca böyle bir suçlama getirildiyse memurun yaptığı işlemi kontrol edenler nerede? Böyle talihsiz bir olayda arkadaşlarına destek vermek amacı ile mahkemeye giden çalışanlara ‘gitmeyin sizin de başınız belaya girer’ diyen ilgili amirin hiç mi suçu yok?” soruları da yöneltildi.

KAMUSEN, Kamu-İş ve KTAMS’ın ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sendikalar olarak talebimiz, çalışanların zan altında kalmaması, görevlerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için ivedi bir şekilde yapılan işlemlerde boşluk yaratacak yasal bir açık var ise bu yasal düzenlemeler gözden geçirilmeli ve tüzükler düzeltilmelidir.

Bu nedenlerle Sayın İçişleri Bakanı’ndan bu konularla ilgili olarak soruşturma açılması için gerekli girişimlerin yapılmasını bekliyoruz.”

Açıklamada, KAMUSEN, KTAMS ve Kamu-İş’in  pazartesi günü İçişleri Bakanı ile toplantı gerçekleştireceği bilgisi de paylaşıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağanak yağmur bekleniyor15 Ağustos 2019 Perşembe 09:47
  • Girne Tapu Dairesi’nde grev var15 Ağustos 2019 Perşembe 09:33
  • Ünal Akifler hayata veda etti14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:42
  • Özersay Limasol’da bulunan cesetle ilgili bilgi talep etti14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:28
  • Bakan Oğuz,YHK ve Yangın kule gözcülerine bayram ziyaretinde bulundu14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:35
  • Limasol’da erkek cesedi bulundu: Kıbrıslı Türk olabilir14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:10
  • BM Kıbrıs'ta çözüm için adım adım ilerleyecek 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:18
  • Tatar:Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
  • Trafik kazası yaptı, uyuşturucudan tutuklandı14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28
  • İzinsiz ikamet ettikleri gerekçesiyle 11 kişi tutuklandı14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti