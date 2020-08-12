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3 Yerde Aynı Anda “Bağımsız Kıbrıs” Talebi Yükseltilecek

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“Bağımsız Kıbrıs” talebi, Bağımsızlık Yolu partisi ve Baraka Kültür Merkezi’nin organize ettiği üç ayrı noktada eş zamanlı eylemlerle yükseltiliyor.
3 Yerde Aynı Anda “Bağımsız Kıbrıs” Talebi Yükseltilecek

“Bağımsız Kıbrıs” talebi, Bağımsızlık Yolu partisi ve Baraka Kültür Merkezi’nin organize ettiği üç ayrı noktada eş zamanlı eylemlerle yükseltiliyor.

 

Aynı anda İngiliz elçiliği, TC elçiliği ve Amerikan temsilciliği önünde gerçekleşecek eylemlerle, Kıbrıs üzerindeki emperyalist işgal protesto edilecek. Eylemlerin tümü aynı anda, 14 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.

 

Bağımsız Kıbrıs organizasyonundan yapılan açıklamada ‘’Bağımsız Kıbrıs mücadelemiz sürüyor. Salgın koşullarına rağmen sağlığımızı riske atmadan bu yıl da sokaktayız. Özgür yarınlara inanan herkesi bekleriz!’’ ifadelerine yer verildi.

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