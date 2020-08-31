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30 Ağustos Zafer Bayramı Gazimağusa'da Törenlerle Kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramı Gazimağusa'da düzenlenen törenlerle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı Gazimağusa'da Törenlerle Kutlandı

İlk tören, Zafer Anıtı’nda düzenlendi ve burada protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle Anıt'taki tören, sona erdi.

Daha sonra İsmet İnönü Bulvarı'na geçilerek ikinci tören gerçekleştirildi.

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Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından (KTBK) Hava Savunma Üsteğmen Yusuf Buğday, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

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Konuşmasında, şanlı bir mücadele ile kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin Türk Ordusuna "Türk Silahlı Kuvvetler Günü" olarak armağan edildiğini dile getiren Üsteğmen Buğday, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Atatürk'ün dava arkadaşlarını ve Aziz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla andı.

Konuşmanın ardından Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Ekibi, gösteri yaptı. Tören Birliklerinin geçiti ile tören sona erdi.

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