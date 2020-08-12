31 Temmuz’a kadar on kişinin kalıntısı bulundu

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin verilerine göre, 2020’in başından bu yana 31 Temmuz tarihinde kadar toplam 10 kişinin kalıntısının bulunduğunu; beş kişinin akıbetinin belirlendiğini duyurdu.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin verilerine göre, 2020’in başından bu yana 31 Temmuz tarihinde kadar toplam 10 kişinin kalıntısının bulunduğunu; beş kişinin akıbetinin belirlendiğini duyurdu.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin toplam yedi ekibi; altı ekip Kıbrıs’ın kuzeyinde, bir ekip de Kıbrıs’ın güneyinde çalışmalarına devam ediyor.

Verilere göre, 2019 yılında toplam 28 kişiye ait kalıntı bulundu ve 42 kişinin akıbeti belirlendi. Komiteye göre, 31 Temmuz 2019 dönemine kadar bulunan kalıntılar %25 iken 31 Temmuz 2020 kadar bir düşüş kaydedilerek %17’e ulaştı. Bu arada, Ocak 2020’den 31 Temmuz tarihinde kadar toplam 1.348 yerde kazı çalışmalar yapıldı.

Kayıp Şahıslar Komitesi Covid-19 salgından dolayı ve geçiş noktalarının kapatılmasının ardından 13 Mart 2020 tarihinden Haziran 2020 sonuna kadar yaklaşık 3,5 ay çalışmalarını durdurdu. Çalışmalarına 1 Temmuz tarihinde yeniden başladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslırum üyesi Leonidas Pantelides’in Ofisi sözcüsü, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Petra köyünde bir ekip, Temblos’ta iki, Lapithos’ta bir, Lefkoniko’da bir ekip ve kuzey Lefkoşa’da bulunan cezaevinde de bir ekip kazı çalışmaları yaptığını söyledi.

Sözcü, bu arada, Lefkoşa Strovolos’ta bir ekibin çalışmalarına devam ettiğini ve 1963 yılından beri kayıp olan Kıbrıslıtürklere ait kalıntıların arandığını söyledi.

Hem kuzey hem de güneyde yapılan kazı çalışmalarına katılan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin uzmanlarına her 15 günde bir Covid-19 testi yapıldığını ifade eden yetkili, komitenin ofisindeki personele de test yapıldığını belirtti.

Komitenin çalışmalarının Ağustos 2020’de de normal bir şekilde devam edeceğini ifade eden yetkili, her yıl yaklaşık 70 yerde kazı çalışmalar yapıldığını; ancak 2020 yılında yalnız 31 yerde kazı çalışmalar yapıldığını belirtti.