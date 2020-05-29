366 gün geçti! Yurttaşlık yasası halen ortada yok!

CTP milletvekili Doğuş Derya, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybarsı'ın "Yurttaşlık Yasası hazır, bir ya da iki hafta içerisinde meclise göndermiş oluruz" açıklamasının üzerinden 366 gün geçtiğini hatırlattı

CTP Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybarsı'ın "Yurttaşlık Yasası hazır, bir ya da iki hafta içerisinde meclise göndermiş oluruz" açıklamasının üzerinden 366 gün geçtiğini hatırlatarak, "Tam 1 yıl olmuş, hala bekliyoruz...Sevgiler Ayşegül arkadaşım" dedi.

İşte Derya'nın açıklaması:

Elbette ki Mali Protokolün içeriği, müstemleke olmanın ne demek olduğu, hükümetin saymakla bitmeyen hataları vb. konulara dair de konuşacağız. Ancak unutulmasın diye söyleyeceğim. Bugün Ayşegül Baybars'ın " Yurttaşlık Yasası hazır, bir ya da iki hafta içerisinde meclise göndermiş oluruz" demesinin üzerinden 366 gün ( bu sene şubat 29 gündü) geçti. Tam 1 yıl olmuş, hala bekliyoruz...Sevgiler Ayşegül arkadaşım.