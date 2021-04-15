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4 ay sonra KKTC'ye ilk charter sefer gerçekleşti…

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4 ay sonra KKTC'ye ilk charter sefer gerçekleşti…
4 ay sonra KKTC'ye ilk charter sefer gerçekleşti…

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kapalı otel turizmi ile ilgili almış olduğu karalar doğrultusunda Ercan Havalimanı’na haftada dört adet charter uçuş izni verildi. ,

Uçaktan inen turistlere gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra havaalanında bulunan Turkcell standlarında elektronik bileklik takılacak.

Kapalı turizm kapsamında charter seferlerle gelen turistler adada en fazla 3 gece, 4 gün adada kalabiliyor.

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