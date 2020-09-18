5 aylık bebek hayata gözlerini yumdu

Esentepe’de bu sabah aniden rahatsızlanan 5 aylık Kevser Öztürk isimli kız bebek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayat döndürülemedi.

DETAY ÖZEL- Barışcan Şekerci

Polis yaptığı açıklamada , 5 aylık kız bebeğin ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisi ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.