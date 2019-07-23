51 yıldır kayıp denizaltı bulundu

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Toulon kenti açıklarında ortadan kaybolan ve tüm aramalara rağmen yıllarca izine rastlanamayan ‘Minerve’ adlı denizaltının yerinin belirlendiğini Twitter hesabından duyurdu.

Denizcilerin yakınlarının isteği üzerine denizaltının bu yıl başında yeniden aranmaya başladığını anımsatan Parly, “Geç de olsa yerinin bulunmasına sevindik; içimiz biraz olsun rahatladı. Bunu, 51 yıldır bekleyen ailelere borçluyduk” diye yazdı.

Parly, eldeki verilerin yeni teknolojinin kullanımıyla yeniden incelenmesi sonucunda yeri tespit edilen denizaltının Toulon’a 30 mil mesafede, deniz yüzeyinin 2 bin 380 metre altında olduğunu belirtti.