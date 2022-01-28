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SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

579 Vaka Var

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.726 olup, 579 pozitif vakaya rastlanmış, 578 kişi taburcu edilmiştir.
579 Vaka Var

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.726 olup, 579 pozitif vakaya rastlanmış, 578 kişi taburcu edilmiştir.

249 kişi Lefkoşa, 135 kişi Girne, 108 kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 15 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

28 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.726

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 579 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 579   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 578 

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.330.419
     
Toplam Vaka Sayısı: 53.027   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 48.439 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5001      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4931

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  14   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1636

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 376   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 351

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3459      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   119365 

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