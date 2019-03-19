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600 bin TL kazanan bilet açıklandı

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Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde, 600 bin TL’lik büyük ikramiye “28607” numaralı bilete isabet etti.
600 bin TL kazanan bilet açıklandı

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden bilet, Lefkoşa bayisi Serdar Kumru tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mart’ta yapılacak. Büyük ikramiyenin 300 bin TL olduğu çekilişin biletleri bugünden itibaren 20 TL’den satışa sunuldu.

Çekiliş sonuçları ve güncel haberlere Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Biletlerin resmi adreslerden kontrol edilmeden atılmaması gerektiği hatırlatıldı.

DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ… 600 BİN TL’LİK BÜYÜK İKRAMİYE “28607” NUMARALI BİLETE İSABET ETTİ

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