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66 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının nedeni pilotun sigara içmesi mi?

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2016 yılında Mısır Havayolları EgyptAir'in Paris-Kahire seferini yapan MS804 sefer sayılı uçağının Akdeniz'e düşmesi sonucu 66 kişi hayatını kaybetmişti.
66 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının nedeni pilotun sigara içmesi mi?

Mısır Havayolları EgyptAir’in Paris-Kahire seferini yapan MS804 sefer sayılı, Airbus A320-232 uçağı,19 Mayıs 2016 yılında 56 yolcu ve 10 mürettebatıyla ile Akdeniz’e düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı.

Kazanın gerçekleştiği 2016 yılından beri soruşturma sürerken, kazanın nedeni bir türlü aydınlatılamamıştı.

Ancak ortaya çıkan yeni raporlar, 66 kişiye mezar olan uçak kazası ile ilgili yeni detayları da ortaya koydu.

‘YANGINA PİLOTUN SİGARASI NEDEN OLDU’

İtalyan gazetesi “Corriere della Sera”, Paris’teki mahkeme kayıtlarını yayınladı. 134 sayfalık raporda, Pilot Mohamed Said Ali Ali Shoukair’in uçak havalandıktan sonra sigara yaktığı ve bunun yangına sebep olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, pilotların oksijen maskelerinin üç gün önce değiştiği ve ‘acil durum modu’na alındığı bu durumun da sızıntıya neden olmuş olabileceği aktarıldı. Oksijen sızıntısının yangının büyümesine ve patlamaya neden olmuş olabileceği öne sürüldü.

Raporda, pilotların yangın söndürücü kullanıp kullanmadığıyla ilgili detaylara yer verilmezken, kuleye acil bir sinyal gönderilmemesine de dikkat çekildi.

TERÖR SALDIRISI İDDİALARI VARDI

İtalyan basını tarafından ele geçirilen raporlarda, o dönemde Egypt Air’in kokpitlerinde sigara içmenin henüz yasaklanmadığı vurgulanırken, kokpitteki kül tablalarının, çok aşınmış oldukları için kazadan yaklaşık iki ay önce değiştirildiği bilgisi de paylaşıldı.

Mısırlı yetkililer başlangıçta kazanın bir terör saldırısından kaynaklanmış olabileceklerini açıklamışlardı. Enkazın bazı kısımlarında ve bazı kurbanlarda patlayıcı kalıntısı olduğu bildirilmişti.

Ancak soruşturma ilerledikçe, Mısırlı yetkililer, saldırı teorilerinden vazgeçerek uçağın bir yangın sonucu düştüğünü duyurmuşlardı. Fransa Sivil Havacılık Kurumu uçağın düşmeden önce yangın şüphesiyle duman alarmı verdiğini doğrulamıştı.

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